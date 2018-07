ATUALIZA 1-Quatro grandes bolsas disputam London Metal Exchange

As quatro bolsas estão observando as operações da LME até o prazo final, no dia 7 de maio, para fazer ofertas na segunda rodada do processo de venda da bolsa de 135 anos, iniciada em setembro, afirmaram as fontes à Reuters.

"A LME pode confirmar que tem mantido uma série de encontros com interessados e que este processo é contínuo. Não podemos dar nomes de qualquer organização envolvida devido ao acordo de confidencialidade formalizado", destacou um porta-voz da LME.

Os quatro finalistas foram escolhidos em uma lista de cerca de 15 que expressaram interesse, no ano passado, pela LME, a maior plataforma de mercado do mundo para metais industriais, como cobre, alumínio e níquel.

Os ofertantes têm que convencer muitos acionistas da bolsa que estão irritados com uma decisão da LME que introduzir uma taxa de utilização para usuários que elevarem as vendas.

Até agora, a LME tem operado sobre um modelo de resultado restrito, mantendo taxas baixas para os acionistas que utilizam a bolsa.

(Por Susan Thomas e Veronica Brown)