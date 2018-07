ATUALIZA 1-Receita e lucro da Cisco superam estimativas de Wall St

A receita subiu 5 por cento no segundo trimestre fiscal, concluído em 26 de janeiro, para 12,1 bilhões de dólares ante o mesmo período no ano anterior. Analistas, em média, esperavam 12,06 bilhões de dólares, de acordo com dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro, excluindo itens, subiu 6,2 por cento para 2,7 bilhões de dólares, ou 0,51 dólar por ação, 0,03 dólar acima da estimativa média de analistas de 0,48 dólar por ação.

Analistas esperavam que a Cisco tivesse resultados melhores do que as projeções e o analista Shaw Wu, do Sterne Agee, disse que "tudo vai depender das projeções, agora".

"Eles disseram ter sido beneficiados por impostos. Quando você elimina isso, dá 0,50 dólar. Eles ainda superaram as projeções em 0,02 dólar", disse ele, referindo-se ao lucro por ação da Cisco.

O papel da Cisco perdeu 1,2 por cento no after-market, para 20,89 dólares.

(Reportagem de Nicola Leske)