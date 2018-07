ATUALIZA 1-Segunda safra de milho do PR é estimada em 10,52 mi t

Se a expectativa for confirmada, representará um aumento de 65 por cento na comparação com a segunda safra de 2010/11, que totalizou 6,36 milhões de toneladas.

O Deral estima que a colheita da segunda safra de milho no Paraná já esteja concluída em 26 por cento da área. As lavouras com avaliação boa somam 87 por cento do total.

TRIGO

A safra de trigo este ano no Paraná foi estimada pelo Deral em 2,21 milhões de toneladas, praticamente estável ante a estimativa divulgada em junho, que foi de 2,22 milhões de toneladas.

Se a previsão se confirmar, haverá uma redução de 10 por cento em relação ao que foi colhido em 2011, quando a safra foi de 2,45 milhões de toneladas.

O Paraná é o Estado com maior produção de trigo no Brasil. A colheita deve começar a partir de agosto.

O Deral estima que 91 por cento das áreas plantadas estão se desenvolvendo em boas condições.

A safra de trigo cairá este ano em meio a uma redução de 28 por cento no plantio, enquanto no caso do milho safrinha houve um aumento na área de 20 por cento.

(Por Gustavo Bonato)