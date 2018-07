ATUALIZA 1-Sem apoio do PT, prefeito de Palmas nega relações com Cachoeira

Nesse vídeo, gravado ilegalmente por Cachoeira, Raul Filho diz ao empresário que Palmas é um lugar cheio de possibilidades a serem exploradas e que sua ajuda, se fosse eleito, dependeria "da área que vocês querem atuar".

O prefeito, que já enfrentou processo de expulsão no diretório regional do PT no Tocantins, não contou com o apoio dos parlamentares do partido durante a sessão. Nenhum dos petistas defendeu Raul Filho e a maioria deles deixou o plenário da comissão antes mesmo dos questionamentos do relator da CPI, deputado Odair Cunha (PT-MG), que fez questão de explicitar a trajetória política do prefeito.

Raul Filho disse que começou sua carreira no PDS, depois migrou para PFL, mais tarde se transferiu para o PSDB, passando pelo PPS e finalmente, em 2003, se filiou ao PT, que estuda abrir um processo interno contra ele na sua comissão de ética.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) disse que o prefeito tinha que "ter ficado em pé" no depoimento para ganhar apoio do partido e lembrou do depoimento do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), dizendo que a performance de Raul Filho tinha ficado muito abaixo do outro colega de partido.

À CPI o prefeito afirmou que estava apenas tentando conseguir apoio financeiro para a campanha, porque em Palmas não estava conseguindo os recursos de empresas.

"Eu gerei uma falsa expectativa para ele", afirmou. "Não há nada que vincule o senhor Carlos Cachoeira à administração de Palmas", acrescentou.

Apesar disso, o petista admitiu que a construtora Delta teve contratos com sua administração desde o início da gestão. Segundo as investigações da CPI mista, Cachoeira era sócio oculto da empreiteira na região Centro-Oeste.

Entre 2005 e 2012, Raul Filho disse que a Delta recebeu cerca de 70 milhões de reais por contratos na área de limpeza e conservação da capital tocantinense. Quatro dos seis contratos da empresa foram firmados sem licitação.

Ele argumenta, porém, que isso só ocorreu porque o Tribunal de Contas do município atrasou o processo licitatório por nove meses, o que obrigou a administração municipal a firmar esses contratos de forma emergencial.

Contudo, o deputado Silvio Costa (PTB-PE) levantou uma suspeita sobre o favorecimento da empresa, argumentando que quem comandou a comissão de licitações do município nesse período foi a cunhada de Raul Filho, Kênuya Duailibe.

Para Cunha, a celebração do contrato após a conversa gravada durante a campanha eleitoral podem servir como prova para demonstrar que Cachoeira atingiu seu objetivo em Palmas.

"O depoimento dele (Raul Filho) é muito frágil", disse a jornalistas.

Nos vídeos, que foram apreendidos pela Polícia Federal durante a operação Monte Carlo, o assessor do prefeito Silvio Roberto negocia com Cachoeira o repasse de 150 mil reais para ajudar na campanha eleitoral do petista.

Raul Filho, que foi convocado pela CPI na semana passada após a divulgação do vídeo, nega que o dinheiro tenha sido entregue por Cachoeira.

"O Silvio garante a mim que não recebeu esses recursos. E disse que testemunharia (se for preciso)", disse o prefeito. Na conversa com Cachoeira há indicação de que ele pagaria pela realização de um show no comício da campanha do petista.

"O show não foi pago pelo Cachoeira, foi uma empresa de Araguaína que pagou", afirmou o prefeito.

Ele acrescentou ainda que encontrou Cachoeira duas vezes na vida. Uma em 1994 e outra em 2004, quando teve seu encontro gravado. O prefeito também colocou à disposição da CPI seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)