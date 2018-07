ATUALIZA 1-STF determina penas de deputados e ex-parlamentares do mensalão Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceram as penas de seis réus condenados no julgamento do mensalão, entre eles os deputados Valdemar Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT). Apenas o ex-deputado Pedro Corrêa foi condenado a uma pena que representa regime fechado --9 anos e cinco meses de prisão.