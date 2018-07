ATUALIZA 1-Tráfego aéreo no Brasil sobe 5,3% em abril ante 2011

No acumulado do primeiro quadrimestre, a demanda cresceu 6,8 por cento sobre o mesmo período de 2011, e a oferta avançou 10,3 por cento.

A taxa média de ocupação dos voos domésticos de passageiros alcançou 71,8 por cento no mês passado, recuo em relação aos 73,09 por cento registrados no quarto mês do ano passado.

A TAM encerrou o mês com participação de mercado de 39,9 por cento. Um ano antes, a empresa teve 44,7 por cento do mercado doméstico, segundo a agência.

Já a Gol fechou abril com market share de 34,8 por cento, ante de 36,3 por cento um ano antes. A Webjet, adquirida pela Gol no ano passado, respondeu por 5,31 por cento do mercado nacional, avanço ante os 5,21 por cento de abril de 2011.

Desta forma, juntas Gol e WebJet tiveram em abril fatia de 40,12 por cento, superando a participação da TAM.

A fatia de mercado da Azul cresceu de 7,43 por cento para 9,94 por cento no quarto mês do ano, enquanto a participação da Trip também avançou, totalizando 4,29 por cento, ante 2,67 por cento.

A parcela da Avianca cresceu para 4,98 por cento em abril, sobre 2,61 por cento na comparação anual.

No transporte aéreo internacional, a demanda encolheu 1,5 por cento em abril ante o mesmo mês do ano passado. A oferta também teve redução, de 1,65 por cento, no mesmo período, informou a Anac.

(Por Sérgio Spagnuolo)