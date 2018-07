ATUALIZA 1-Vendas de máquinas agrícolas têm recorde para janeiro--Anfavea

As vendas de máquinas em janeiro tiveram alta de 2,3 por cento na comparação com dezembro e de 32,6 ante um ano atrás, informou a Anfavea nesta quarta-feira.

Em 2012, as vendas de máquinas agrícolas pelas montadoras já haviam atingido recorde, com alta de 6,2 por cento ante o ano anterior, impulsionadas pela oferta de crédito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), do governo federal.

"Confirma o bom momento que temos visto desde setembro, quando o governo reduziu o juro do PSI... Reflete também o excelente momento vivido pelo agronegócio brasileiro", afirmou a jornalistas o diretor da Anfavea Milton Rego, comentando os resultados de janeiro.

Os produtores de grãos do Brasil, especialmente soja e milho, estão desde o ano passado comercializando em um mercado com preços historicamente elevados, impulsionados por uma quebra de safra nos Estados Unidos, com a pior seca a atingir o país em mais de meio século.

Embalados pelos bons retornos --a lucratividade da soja, por exemplo, deve ser recorde--, produtores plantaram na temporada 2012/13 a maior área já vista de soja, cuja colheita está em desenvolvimento. Os agricultores também esperam uma safra abundante de milho.

A produção de máquinas em janeiro somou 6.133 unidades, alta de 6,1 por cento sobre dezembro, mas queda de 9,5 por cento na comparação anual, disse a Anfavea.

As exportações de máquinas agrícolas do país somaram 200,42 milhões de dólares, alta de 25 por cento sobre dezembro, mas queda de 39,5 por cento ante janeiro do ano passado --em unidades, as vendas externas somaram 817 máquinas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)