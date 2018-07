ATUALIZA 2-Petrobras reajusta combustíveis e governo reduz Cide

Para "neutralizar" os impactos dos reajustes, o governo federal decidiu reduzir a zero as alíquotas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente nesses combustíveis.

"Dessa forma, os preços, com impostos, cobrados das distribuidoras e pagos pelos consumidores não terão aumento", afirmou o Ministério da Fazenda em nota divulgada poucos minutos depois do anúncio da Petrobras.

Segundo o comunicado da estatal, "esse reajuste foi definido levando em consideração a política de preços da companhia, que busca alinhar o preço dos derivados aos valores praticados no mercado internacional em uma perspectiva de médio e longo prazo".

O aumento do preço dos combustíveis é uma medida necessária para aliviar o caixa da Petrobras e permitir que ela cumpra seus investimentos.

A estatal divulgou na semana passada um plano de negócios com recursos de 236,5 milhões de dólares para o período 2012/2016.

Após a divulgação do plano, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, disse que mesmo com a queda dos preços do petróleo tipo Brent ainda havia uma defasagem entre os preços dos combustíveis no mercado doméstico em relação ao internacional devido à alta do dólar.

Do ponto de vista da inflação, o economista Luciano Rostagno avaliou que com o corte da Cide, "não deve haver repasse para o consumidor (das tarifas)".

Segundo ele, "na falta de um cálculo mais preciso, o impacto na inflação, se houver, será residual."

(Reportagem de Leila Coimbra, no Rio de Janeiro; reportagem adicional de Frederico Rosas, em São Paulo)