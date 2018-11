Audição de macacos da Mata Atlântica é pesquisada em SP

Os filhotes do bugio emitem ultrassons que apenas as fêmeas podem ouvir, não sendo captados pelos ouvidos humanos ou de outros animais. Os ruídos foram registrados por aparelhos instalados no Zoológico Municipal de Sorocaba, como parte de uma pesquisa sobre a audição dos macacos brasileiros.

Os cientistas esperam entender como funciona o sistema auditivo dos primatas e relacionar seu papel na evolução, tanto desses animais quanto do homem. As diferenças na audição podem ajudar a entender porque as espécies evoluíram de forma diferente. Participam do estudo especialistas da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Harvard (EUA), Instituto Max Planck (Alemanha), além da brasileira Associação Pró-Muriqui.

Em Sorocaba, além do bugio, estão sendo pesquisados o muriqui ou mono-carvoeiro, o macaco-barrigudo e o macaco-aranha-de-testa- branca, todos habitantes do zoo.

Para o estudo, foi instalada uma câmara antirruído no Setor de Veterinário do zoológico. As atividades cerebrais e auditivas dos animais são monitoradas com eletrodos colocados no alto da cabeça e atrás das orelhas. Os especialistas lançam sons de diversas frequências e registram a capacidade de audição.

Os aparelhos já detectaram que o macaco-barrigudo tem alta capacidade de audição, captando sons muito baixos. A pesquisa de campo vai se estender a outros criatórios conservacionistas, como a Toca da Raposa, em Juquitiba, o Zoológico de Bauru e o Parque Ecológico do Tietê, na capital.

Relação com o ambiente. De acordo com a bióloga Cecília Pezzutti, do zoo de Sorocaba, o estudo permitirá também entender a relação do animal com o ambiente. "A emissão de sons ajuda na escolha de parceiros, na disputa pelo território e na sobrevivência da espécie", conta.

O trabalho com os macacos brasileiros segue a linha de um estudo recente de pesquisadores da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, envolvendo o chimpanzé. A pesquisa sugeriu que uma divergência genética na audição pode ter ajudado o ser humano a desenvolver a linguagem, enquanto que o chimpanzé não mudou. A análise comparativa entre o mapa genético humano e do chimpanzé, que coincidem geneticamente em 99%, demonstra que alguns processos como a audição e o olfato evoluíram mais rapidamente nos humanos, segundo o relatório publicado na revista Science.