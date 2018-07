Audiência de Bruno e mais 4 deve decidir futuro de menor

De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), todos já foram intimados e serão obrigados a comparecer e a responder as perguntas do juiz. A Audiência de Instrução foi confirmada ontem pela corte e está marcada para começar às 13h30 no Juizado da Infância e Juventude de Contagem.

Segundo a Justiça, o juiz Elias Charbil Abdou Obeid vai colher prova oral de, além de Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, do primo do atleta, Sérgio Rosa Sales, e de José Carlos da Silva, que mora no Rio de Janeiro. A oitiva de Silva será feita por carta precatória que será enviada ao Juizado da Infância do Rio.

O menor, de acordo com a Justiça, vai estar presente para acompanhar os depoimentos, mas não haverá acareação em Juízo, já que o pedido feito pela polícia ainda não foi autorizado pelo juiz e só será analisado depois da audiência.