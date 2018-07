Audiência de jovem ligado à morte de João Hélio é adiada A audiência que decidiria sobre a permanência de um dos assassinos do menino João Hélio no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) foi adiada. O juiz da 2ª Vara da Infância da Juventude, Marcius da Costa Ferreira, disse ao advogado da família de João Hélio, Gilberto Fonseca, que requisitará novas avaliações psicológicas do jovem E. para tomar uma decisão.