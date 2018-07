Audiência de Thor Batista termina após suspensão de 2h

De acordo com a assessoria, a primeira pessoa a ser ouvida, o perito do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE) Hélio Martins Junior, apresentou um relatório sobre a velocidade do veículo de Thor. A defesa entendeu que os dados eram novos e que não teve acesso a eles. Por isso, pediu um tempo para estudar o documento. A juíza do caso concedeu o prazo de duas horas. Às 16h30, quando a sessão foi retomada, Thor foi interrogado, mas preferiu ficar em silêncio, ainda de acordo com a assessoria da 2ª Vara Criminal. Com isso, a juíza encerrou os trabalhos.

Thor é acusado de atropelar e matar Wanderson no dia 17 de março deste ano, na Rodovia Washington Luís, em Xerém. A vítima estava de bicicleta e morreu na hora. O filho do empresário Eike Batista dirigia uma Mercedes SLR McLaren Roadster quando atingiu Wanderson no km 101 da rodovia, sentido Petrópolis.