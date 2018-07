Audiência para negociar saída de reitoria será amanhã Uma audiência de conciliação entre os alunos que ocupam a reitoria da Universidade de São Paulo (USP) e os representantes da reitoria foi marcada amanhã. A sessão será conduzida pela juíza Simone Gomes, a partir das 10 horas, no Fórum Hely Lopes Meirelles. Hoje, uma comissão de negociação da universidade se reuniu com representantes dos alunos que invadiram o prédio na última terça-feira, mas não houve acordo entre as partes.