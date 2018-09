Audiência sobre caso Eliza Samudio é suspensa em MG

José Carlos do Nascimento, porteiro do condomínio onde fica o sítio do ex-goleiro do Flamengo, no interior de Minas Gerais, disse que o local não exigia a identificação de cada visitante. Segundo ele, quando as pessoas entravam com carro, era visto apenas o documento do motorista. Outra testemunha a depor foi a camareira do motel onde Bruno e Eliza teriam ficado antes de ela ter sido morta. Elizabeth Soares de Oliveira disse que a única coisa que chamou a sua atenção foi o fato de haver um bebê junto com o casal. O motel também não exige dos clientes identificação, segundo o TJ-MG.