Audiências sobre Plano Diretor de SP serão retomadas Graças a uma liminar, as audiências públicas sobre o Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo vão ser retomadas no dia 3. Elas estavam suspensas desde o dia 29 devido a uma ordem judicial. Serão 34 encontros, em três regiões e em todas as subprefeituras da capital. Os debates vão estar abertos à população, que poderá fazer críticas e sugerir mudanças aos vereadores. Em discussão, estará o projeto de lei 671/2007, de autoria do prefeito Gilberto Kassab (DEM), que altera uma série de diretrizes e artigos do Plano Diretor atual, em vigor desde 2002. Segundo a Prefeitura, a intenção é adequar a legislação às mudanças ocorridas nos últimos anos, como o crescimento da população, o desenvolvimento econômico e as preocupações ambientais.