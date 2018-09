Áudio atribuído a Bin Laden pede 'luta contra Israel'

Uma mensagem de áudio atribuída ao líder da rede Al-Qaeda, Osama Bin Laden, divulgada nesta sexta-feira, pede aos muçulmanos que continuem a lutar para liberar as terras palestinas. Na gravação, que tem aproximadamente nove minutos, a voz promete continuar lutando contra os israelenses e não renunciar a "uma polegada sequer" das terras palestinas. A mensagem diz ainda que o conflito entre israelenses e palestinos está "no coração" da guerra da Al-Qaeda contra o Ocidente e teria servido de "inspiração" para os ataques de 11 de setembro de 2001. Deboche O autor do áudio ainda debochou dos esforços para que um acordo de paz seja alcançado na região e insistiu que a "luta palestina continuará enquanto houver um muçulmano vivo". A gravação foi divulgada em um site acessado por membros da organização extremista e coincide com as comemorações pelos 60 anos de Israel. Ainda não foi comprovado se a voz é de Bin Laden. As últimas mensagens de áudio atribuídas ao líder extremista foram transmitidas em março. Em uma delas, considerada autêntica por autoridades americanas, Bin Laden ameaçou governos da União Européia depois da republicação de uma charge satirizando o profeta Mohammad. Horas depois, uma outra mensagem pedia aos "muçulmanos que se unam à insurgência no Iraque como melhor forma para apoiar os palestinos". O líder da Al-Qaeda não é visto em vídeo desde outubro de 2004. Acredita-se que Bin Laden esteja escondido na região da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.