Áudio 'da morte de Michael Jackson' é revelado na internet

Uma gravação em áudio do seria o momento em que paramédicos de Los Angeles dão a notícia da morte de Michael Jackson para um funcionário de um hospital foi revelada na internet.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, a gravação seria da voz de um funcionário do setor médico dos Bombeiros de Los Angeles ligando para o Hospital da Universidade de Los Angeles.

"O paciente é o popstar Michael Jackson, o cantor. Não há pulso, não há respiração. Sem reação. Tentei ressuscitá-lo. Sem sucesso", afirma a voz na gravação.

"Fizemos tudo o que pudemos. Devemos chegar em cinco minutos. Não parece bem. Não parece bem.", continua a gravação.

Um porta-voz do serviço de Bombeiros de Los Angeles não confirmou se a gravação era realmente de um dos paramédicos.

"Não posso confirmar que seja um de nossos funcionários (...). Eles se referem ao 'popstar Michael Jackson', mas não costumamos citar nomes."

A gravação surgiu em um fórum na internet voltado para funcionários de serviços de ambulâncias.

Prova

Se for confirmado que a gravação é verdadeira, ela poderá ser usada como prova no processo contra o médico particular do cantor Michael Jackson, Conrad Murray, que foi indiciado no início de fevereiro por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) involuntário pela morte do astro.

O cardiologista, que estava ao lado de Jackson no dia da morte, em 25 de junho de 2009, pode pegar até quatro anos de prisão caso seja considerado culpado.

A gravação entraria em contradição com uma declaração do médico, de que Jackson ainda estava quente e tinha pulso quando foi colocado na ambulância.

Murray é acusado de ter intoxicado o cantor com uma overdose de anestésico propofol e do sedativo lorazepam.