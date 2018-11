Áudio provaria extorsão de sacerdotes

Fernandes acusa os jovens de pedirem dinheiro aos padres acusados; em troca, não divulgariam o vídeo no qual Silva aparece fazendo sexo oral com monsenhor Luiz Marques Barbosa, de 83 anos. As imagens, gravadas por Flávio, foram exibidas na audiência da CPI da Pedofilia, domingo, em Arapiraca ? e a versão pirata em DVD é vendida por camelôs da cidade.

Durante a audiência, a denúncia da tentativa de extorsão também foi feita por monsenhor Raimundo Gomes, também acusado de abuso. "Eles só queriam dinheiro", afirmou monsenhor Raimundo, acrescentando que chegaram a pedir R$ 5 milhões.

A tentativa de extorsão está sendo investigada pelo delegado regional de Arapiraca, Edno Ribeiro.