Auditoria critica painel da ONU sobre clima

A avaliação do InterAcademy Council, que reúne sociedades acadêmicas de vários países, entre eles do Brasil, destacou a falta de liderança no IPCC, de controle sobre as informações usadas e de transparência, os métodos científicos inadequados, os conflitos de interesses e a administração, tida como caótica.

Apesar de atravessar a maior crise de sua existência, em um momento crítico das negociações para um acordo ambiental global, o IPCC não teve contestada sua avaliação de que as mudanças climáticas estão de fato acontecendo e são causadas principalmente pela atividade humana. Pachauri, que insiste que isso é uma vitória para a entidade, insinua que quer permanecer no cargo até 2014, quando termina seu mandato e o IPCC divulgará seu novo relatório.

Mas Harold Shapiro, que liderou a investigação, admitiu que uma das conclusões "óbvias" de suas propostas era de que Pachauri deveria renunciar para permitir que a reforma seja realizada. A decisão ficará para os governos, que se reúnem em outubro e darão ou não um voto de confiança ao indiano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.