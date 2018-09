Auditório é balada

Macacas de auditório, colegas de trabalho e senhorinhas da plateia não são mais termos que combinem com os novos assíduos frequentadores dos auditórios de TV. Com a função de dar ritmo e temperatura às atrações, as plateias televisivas vêm se rejuvenescendo ao longo dos anos e, hoje, em vez de mulheres, na maioria donas de casa, quem predomina é um público bem jovem. Com média de 14 a 20 anos, são eles que hoje se dispõem a passar horas esperando a gravação, quase sempre em dia de semana à tarde. Contentam-se com um lanchinho da produção e ainda têm pique para fazer coro, perguntas e animar os programas.

"Acho que, para os pais, isso aqui pode ser uma colônia de férias de graça", brinca o humorista Marcelo Adnet, em intervalo da gravação do Comédia MTV. "Porque demora pra entrar, para gravar, no final demora pra tirar foto, eles passam o dia aqui." De fato. Quando a reportagem do Estado visitou a MTV, as cerca de 100 pessoas da plateia do Comédia pertenciam a essa faixa etária e muitos já eram conhecidos da produção, de tanto bater ponto nos programas da emissora.

Contemplados nos últimos anos por programas interativos, humorísticos, ou que já tinham forte apelo na web, os jovens têm sido atraídos para os auditórios pela chance de participar dos programas, além, é claro, da garantia de diversão gratuita.

É o caso do Quinta Categoria, lançado pela MTV em 2008, e do É Tudo Improviso, que estreou na Band em 2010, dois programas de improviso que não existiriam sem plateia, formada por jovens de 12 a 25 anos. E a lista de espera para assistir a ambos ao vivo é longa. Recordista na MTV, o Quinta Categoria chega a receber 50 e-mails por dia de interessados em fazer parte do auditório.

"No nosso tipo de programa, a plateia não participa só dando risada e batendo palma. Ela é responsável por dizer se a cena vai acontecer num banheiro público ou numa cachoeira", explica o humorista Rodrigo Capella, do Quinta Categoria.

Âncora do É Tudo Improviso, o ator, dramaturgo e diretor Márcio Ballas até tentou levar improvisação a um estúdio sem plateia. De setembro de 2009 a janeiro de 2010, Ballas apresentou, com sua trupe, o Jogando no Quintal, um quadro no Programa Novo, da Cultura, mas a ideia naufragou.

"Fazíamos o quadro sem plateia, porque no estúdio não cabia muita gente, mas é muito difícil fazer esse tipo de trabalho sem a participação do público", explica. "Como criamos cenas na hora, é importante ouvir a reação das pessoas. Quando elas riem, ousamos um pouco mais, quando não estão gostando, a gente muda."

Sem 3ª idade. Seja para rejuvenescer a audiência, seja para se beneficiar da energia dos adolescentes, a presença maciça dos jovens nos auditórios é percebida não só em programas voltados a esse target, mas em atrações ditas "para toda a família", o que faz a tristeza das senhorinhas que antes tinham lugar cativo em algumas plateias.

Caravanista há 30 anos, Gidalva Santana Miguel, de 53 anos, conta que muitas das senhoras que costumavam frequentar os auditórios estão se sentindo excluídas. Ela explica que não

existe uma proibição para levar pessoas mais velhas, mas que os coordenadores de plateia preferem jovens. "Faço um revezamento entre as senhorinhas, trazendo umas cinco ou dez por vez."

Cida Peres, coordenadora de produção e responsável pela plateia do Altas Horas, trabalha com Serginho Groisman há 20 anos e afirma priorizar grupos de escolas, cursinhos e universidades, para compor um auditório entre 16 e 28 anos. E Groisman explica o porquê: "O programa não é só pra jovem, mas tem um olhar jovem. Se a gente abrir muito, (para uma plateia mais velha), mudamos esse olhar." (leia mais na página 6).

Poucos, portanto, mantiveram espaço para o público adulto no auditório. E um dos mais democráticos – até mais que Faustão e Gugu –, continua sendo Silvio Santos, que, apesar de só permitir mulheres em sua plateia, atrai de senhorinhas, loucas para ver o ídolo, a garotas de 13 anos, interessadas em agarrar aviõezinhos de dinheiro. A terceira idade também tem vez no Viola Minha Viola e Sr. Brasil, ambos da Cultura, e no Casos de Família do SBT.

Escondidas na última fileira do É Tudo Improviso, as amigas Cidinha Chicarelli, de 63 anos, Carmelita de Lima, de 62, Lucia Batista, de 54 e Jacira Santos, de 66 temiam ter dificuldades para enxergar o programa. "Pôxa, até na Luciana Gimenez e no Raul Gil, que a gente ia tanto, estão preferindo os jovens. Mas a gente é ponta firme. Tem dia que escola fura e a gente está aqui pra vir", dizem, em coro.

Procuradas, as emissoras negam qualquer discriminação. A RedeTV! garante que a plateia do Superpop continua a ser formada por várias faixas etárias, sem preferências de idade.

Raul Gil Jr., diretor do programa do pai no SBT, também nega que haja qualquer recomendação para barrar as fãs do Raul, mas admite que elas possam ficar relegadas às 5ª, 6ª e 7ª fileiras. "Elas só ficam no fundo, porque, na TV, precisamos daquela energia dos jovens, que gritam e animam lá na frente", diz o diretor. "E, claro que a cada dez anos, tentamos renovar o público do meu pai"

Quem lamenta são as caravanistas, que agora têm de domar grupos cada vez mais barulhentos. "Eles botam a cabeça pra fora do ônibus, gritam, dão um pouco mais de trabalho e não têm aquele compromisso de não furar comigo. Olha, se dependesse de mim, só trabalharia com as senhorinhas", confessa Gidalva.

CULTURA

Sr. Brasil: Tel.: 9113-0710 /

plateiasrbrasil@tvcultura.com.br

Viola Minha Viola:

Tel.: 2182-3462

viola@tvcultura.com.br

Manos e Minas:

marciocezar@tvcultura.com.br

SBT

Central de Atendimento à

Plateia: Tel.: 3687-3779

GLOBO

Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), no Rio (Tel.: 21 4002-2884) ou o PABX geral em São Paulo (Tel.: 5509-5000).

RECORD

Setor de Plateia: Tel.: 2184-4715

REDETV!

PABX geral: Tel.: 3306-1000

BAND

Tel.: 3131-3987

plateia@band.com.br

MTV

casting@mtvbrasil.com.br