Aula de agricultura colonial para o Brasil

Drummond coordena o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. É um "consumidor" declarado de parques nacionais. Quer dizer, alguém que os visita regularmente. E sabe que eles estão longe de ser um pedaço perdido do território, como muita gente boa pensa ou anda dizendo - a começar pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes.

Stephanes toca há anos uma campanha oficial de desobediência civil ao Código Florestal, papel impensável num governo menos anárquico que o do presidente Lula. Mas ele se escora em dados estatísticos que, em si, parecem sérios, senão incontroversos. Vêm carimbados por monitoramento de satélite. E trazem o selo respeitável da Embrapa.

Faz tempo que esses dados circulam como verdade. Drummond provou que não passam da última versão de uma velha conversa fiada, a que desembarcou no Brasil com os europeus, aproveitando a fartura aparentemente inexaurível de terras virgens para reabilitar tecnologias neolíticas de agricultura. O popular fogo no mato. Na colônia, estorricar o solo era um meio de furar a fila dos candidatos às sesmarias. Foi assim que, no século 19, os agricultores consumiram 25 mil km2 de mata atlântica na serra fluminense, produzindo falta d"água na capital. Essa história Drummond conta em Devastação e Preservação Ambiental no Rio de Janeiro, há quase 20 anos.

E é o que o ministro Stephanes faz agora. Como os sesmeiros portugueses, prega o atraso em nome do progresso, lastreado em números enxertados com terras indígenas, quilombos e outras categorias frouxas de áreas protegidas, para engrossá-las absurdamente. Drummond o colocou em seu devido lugar - o passado, na má companhia da depredação colonial. Para tanto, ele nem se deu ao trabalho de desmentir os números, pelos quais sobrariam menos de 30% para a agricultura. Ou mesmo "26%". Ele discutiu apenas o que vem a ser isso em 8,5 milhões de km².

É tanta terra que só a soja, dona de 2,49% do País, ocupa duas vezes e meia o espaço que cabe ao Estado de Santa Catarina inteiro.

A pecuária tem sob suas patas 20,23% do território nacional. Os assentamentos da reforma agrária, 5,5%. Olhando assim, o que se vê, por todos os lados, não é falta de terra. Só pode ser então aquilo que outro historiador, Capistrano de Abreu, chamou de "vergonha na cara". Mas isso, segundo Capistrano, não é assunto para a reforma do Código Florestal. Era artigo único da Constituição.

* É jornalista e editor do site

O Eco (www.oeco.com.br)

Governador de MS ofende ministro

POLÊMICA

Irritado com a limitação do plantio de cana, Puccinelli diz que "estupraria" Minc; depois ele pediu desculpas

João Naves de Oliveira

ESPECIAL PARA O ESTADO

CAMPO GRANDE

O governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), irritado com o projeto do governo federal que proíbe o plantio de cana-de-açúcar no Pantanal, disse ontem pela manhã, ao criticar a proposta, que "estupraria em praça pública" o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.

À tarde, o governador pediu desculpa e informou em nota que "as críticas restringem-se ao ambiente do debate técnico sobre interesses do Estado". Também em nota, Minc rebateu: "É um truculento que quer destruir o Pantanal com plantação de cana-de-açúcar. Essa declaração revela o seu caráter."

XINGAMENTO

Ao participar de um evento com empresários, Puccinelli disse que o ministro "é viado e fuma maconha (sic)". A afirmação foi feita logo após a pergunta do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, sobre as negociações com o ministro, em torno da liberação do plantio de cana na região pantaneira do Estado.

Em seguida, depois do comentário de um dos empresários sobre a provável participação de Minc na maratona Volta das Nações, que será realizada no próximo mês em Campo Grande, o governador completou: "Se ele (Minc) viesse, eu ia correr atrás dele e estuprá-lo em praça pública."

À tarde, o governador, por meio de nota, informou que as declarações foram feitas "em ambiente diverso". "Na hipótese de terem gerado ofensa ao ministro, o governador de Mato Grosso do Sul apresenta seu pedido de desculpas", completa o texto.

Para Puccinelli, o ministro quer "vender" o Pantanal para o capital internacional. "Na prática, toda a celeuma é para o governo federal obter selo verde para o etanol. Tirando os dois biomas pantaneiros, o de Mato Grosso e o de Mato Grosso do Sul da produção desse combustível, fica mais fácil para receber o selo verde. Acho que o Minc quer vender os Estados em troca dessa certificação."

O plano de zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar foi lançado no dia 17 e proíbe o plantio da cultura em 81,5% do território brasileiro, incluindo Amazônia, Pantanal e a região do Alto Rio Paraguai. Se for computada a área em que o cultivo não é recomendado, chega a 92,5% do território. O projeto foi encaminhado para votação no Congresso.

EDUCAÇÃO

Escolas públicas e particulares de ensino fundamental têm de executar, uma vez por semana, o Hino Nacional. A lei n.º 12.031, sancionada pelo presidente da República em exercício, José Alencar, entrou em vigor ontem. Representantes de entidades paulistas ligadas à educação dizem aprovar a medida e afirmam que a maioria das escolas já executa o hino.

Lei obriga escola

a executar hino

ESPAÇO

O Observatório Europeu Austral (ESO, na sigla em inglês) publicou ontem uma nova imagem do centro da Via-Láctea formada a partir de 1.200 fotografias captadas a partir do norte do Chile com um telescópio amador. A fotografia mostra a cor real do centro da galáxia na qual se situa o Sistema Solar, além da área entre a constelação de Sagitário e a de Escorpião. EFE

Imagem traz centro da Via-Láctea

{HEADLINE}

SAÚDE

Pesquisadores americanos e europeus afirmar que a proibição de fumar em locais públicos reduz os riscos de enfarte em 17%. Os mais beneficiados pela medida, segundo o estudo, a ser publicado pelo Journal of the American College of Cardiology, são os jovens que não fumam. A pesquisa foi realizada em dez regiões dos Estados Unidos, da Itália e da Escócia. AFP

Lei antifumo reduz risco de enfarte

Marcos Sá

Corrêa*

Aula de agricultura colonial para o Brasil

{HEADLINE}

Artigo

Se a medida for o noticiário, o Brasil está mais perto de Nova York, onde a ONU faz um ensaio para a conferência do clima em Copenhague, do que de Curitiba, onde rola em relativo anonimato o 6º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Com isso perde informações vitais até para a reconciliação da política externa com a agenda internacional da desordem climática ao deixar de ouvir, por exemplo, o que o historiador José Augusto Drummond contou na segunda-feira, a um auditório de 1,2 mil pessoas, sobre a choradeira de agricultores contra o despropósito das áreas protegidas.

