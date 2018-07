Aula de direção noturna em SP poderá ser feita até 23h O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) ampliou o horário para a realização das aulas de direção noturna - que desde o ano passado são obrigatórias. Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) podem agora oferecer essas atividades de segunda a sábado, das 18h30 às 23 horas (o horário anterior era até as 22h). Além disso, essas aulas não precisarão mais ser as últimas do processo.