''Aula-show'' defende bagagem cultural O compositor e professor da USP José Miguel Wisnik e o diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp),Arthur Nestrovski, ministrarão hoje uma aula-show na Sala São Paulo. O tema será a importância da bagagem cultural no ato de lecionar. O evento, parte do Encontros Abril Educação, ocorrerá às 18h30.