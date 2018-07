Aulas do positivo e da FGV ajudam candidato ao Enem

Até 2 de novembro serão publicadas 100 aulas de professores do Grupo Positivo, quase o dobro em relação a 2011, quando as 51 videoaulas da primeira edição do projeto receberam mais de 1 milhão de acessos.

Os vídeos são postados diariamente e somam quatro aulas - cada uma tem aproximadamente 25 minutos. Os temas das aulas desta segunda-feira são texto (construção de sentidos), geologia, ecologia e fluxo magnético. Nos dias 3 e 4 de novembro haverá correção ao vivo das provas do Enem.

A estudante carioca Sandra Alves, de 17 anos, assiste aos vídeos à tarde, quando chega da escola. Segundo ela, as aulas focam nos conteúdos essenciais para o exame. "Assim eu tenho mais chances de passar", afirma. Sandra utilizará a nota do Enem para disputar vaga em Engenharia Civil nas universidades federais do Paraná (UFPR e UTFPR).

Já a maranhense Tayná Fernandes Jales, de 17, vê as aulas à noite, após o cursinho. "É quando a internet fica mais rápida aqui no interior", conta a estudante de Pedreiras, a 227 quilômetros de São Luís. Candidata de Medicina, ela fez o Enem em 2011 como treineira e acertou 120 dos 180 testes. Espera se sair melhor agora. "Estou adorando as Super Aulas. Elas me ajudam a revisar os assuntos mais cobrados."

A partir de 5 de novembro serão postadas mais 56 videoaulas específicas para os vestibulares da Fuvest e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os vídeos vão ao ar até dia 24.

A programação completa está em www.estadao.com.br/especiais/2012/10/prog_enem.pdf.

FGV. O Estadão.edu, projeto multimídia do Estado que publica conteúdo sobre vestibulares, ensino superior e carreiras, também traz diariamente uma indicação de aula do projeto FGV Ensino Médio Digital. Os responsáveis pelo material na Fundação Getúlio Vargas explicam o tema abordado e dizem por que ele deve ser revisado antes do Enem.

As aulas são distribuídas entre as quatro áreas do conhecimento avaliadas pelo Enem: Ciências da Natureza e Humanas, Matemática e Linguagens e Códigos. Os conteúdos são apresentados por personagens animados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo