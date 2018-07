Aulas presenciais terão tutores, não professores Parte importante do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Paulista (Pimesp), o Instituto Comunitário de Ensino Superior (Ices) será implementado pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A instituição ficará responsável por todo o conteúdo que será ministrado aos alunos que farão o curso superior sequencial, semipresencial, com duração de dois anos.