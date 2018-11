Aulas são suspensas após morte de estudante na USP As aulas no centro acadêmico da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) estão suspensas hoje nos períodos da manhã e da noite. A decisão foi tomada após a morte de um aluno, na noite de ontem, no estacionamento do câmpus, no Butantã, na zona oeste da capital paulista.