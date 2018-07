Aumenta a fiscalização da aviação geral no Rio Autoridades do setor aéreo fizeram uma operação de fiscalização da aviação geral nos últimos quatro dias na capital fluminense e arredores. Um dos objetivos é reforçar a segurança do segmento, que inclui voos de táxi aéreo, helicópteros e aeronaves de pequeno porte, para eventos como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, este ano, e a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, que acontecerão na cidade.