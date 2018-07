Aumenta aprovação de contratação de médicos estrangeiros

No levantamento anterior, realizado no fim de junho, o índice de aprovação era de 47%. Na ocasião, 48% dos entrevistados eram contrários ao projeto - agora, esse porcentual caiu para 40%.

O Datafolha fez 2.615 entrevistas em 160 cidades do País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.

Após a primeira fase do programa, que se destinava a médicos formados no Brasil ou que já têm autorização para atuar no País, ter atendido apenas 6% da demanda dos municípios, foram abertas as inscrições para médicos que atuam no exterior.