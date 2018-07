Aumenta fluxo de veículos que deixam SP nesta tarde

Por volta das 14h30 deste sábado, um carro se envolveu em um acidente na altura do km 218, em Guarulhos, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. O acidente causa lentidão na via, de acordo com a concessionária CCR Nova Dutra.

A Rodovia Dutra tem tráfego intenso também na altura do km 228, na pista marginal, também no sentido Rio.

A Autopista também informou que, às 14h30, a Rodovia Raposo Tavares registrava congestionamento e pontos de parada desde o seu início, na região de Francisco Mourato, até o km 22, no sentido interior da capital paulista.

O motorista que deseja seguir com destino a Campos do Jordão, encontra filas também na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. A via está congestionada em toda sua extensão.

As saídas de São Paulo para o litoral não registram excesso de veículos, exceto pela Rodovia dos Tamoios, que registra um ponto de lentidão em função de obras em sua extensão. O trecho entre o km 34 e o km 38 tinha filas porque uma obra acontecia na região, mas foi finalizada às 14h40 deste sábado e, segundo a Ecovias, o fluxo deve fluir a partir deste horário. Uma segunda obra acontece também na altura do km 37 e a faixa auxiliar da via está bloqueada, no sentido São José dos Campos.

A Rodovia Fernão Dias também tem pontos de parada entre Mairiporã e Terra Preta, de acordo com a Autopista, o trecho está nos km 65 e km 56.

O Sistema da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes não apresenta lentidão na tarde desde sábado.