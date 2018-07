Aumenta número de casos de gripe a no Ceará

Além dos 13 casos de influenza pandêmica (H1N1) confirmados, outros dois casos foram descartados e três amostras serão reprocessadas, entre as 18 analisadas. Ao todo, segundo a secretaria, foram notificados 286 casos.

De acordo com a secretaria, foram atendidos no pronto-socorro do Hospital Municipal de Pedra Branca, entre os dias 18 e 23 deste mês, 51 estudantes de Escola de Ensino Profissional do município e um professor, além de 20 pessoas que não fazem parte do grupo escolar, mas que eram contatos dos adolescentes doentes.