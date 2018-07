Aumenta número de desabrigados no RS Depois de provocar inundações em todo o norte, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, a chuva deu lugar à garoa na segunda-feira, 30, e ao frio, com dia ensolarado, nesta terça-feira, 01. Apesar da nova situação, o número de desabrigados aumentou, de 8.169 na segunda-feira para 8.274 nesta terça-feira. A água segue baixando na parte alta da bacia do rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, mas vai alagando novas áreas, no curso médio, na fronteira com a Argentina, à medida em que corre para a foz.