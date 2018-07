Aumenta número de desalojados em Jaú, SP

Enquanto parte das famílias que mora na parte baixa da cidade - a mais atingida pela chuva - fazia a limpeza da lama, o número de desalojados aumentava de 250 para 300 famílias, com a interdição de residências pelos agentes da Defesa Civil. Apesar de a chuva ter cessado pela manhã, mais duas casas desabaram ainda na madrugada, aumentando para oito os desabamentos de residências às margens do rio Jaú.

O Jaú inundou na terça-feira, obrigando o Corpo de Bombeiros a fazer o resgate de dezenas de pessoas com barcos. Carros ficaram sob a água e duas adutoras que abastecem a região central da cidade foram danificadas prejudicando o abastecimento de água.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Jaú, Valdir Baltazar, cinco grandes áreas, às margens do rio Jaú e córregos da Figueira e do Pires, foram atingidas. "Ainda estamos fazendo o levantamento e visitando as residências, contamos 250 delas que ficaram destelhadas", disse.