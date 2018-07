Aumenta número de ligações ao Disque-Denúncia do RJ

De 1º de novembro até as 11 horas de hoje, o Disque-Denúncia somou 804 ligações especificamente sobre Rocinha e Vidigal, o que está ajudando as polícias Civil e Militar a encontrar bandidos, depósitos de armas e drogas escondidas. Este número é 30 vezes maior do que a quantidade de ligações recebidas no mesmo período em 2010.

Ontem, o Disque-Denúncia registrou 88 ligações relacionadas às três comunidades - uma média de quase quatro ligações por hora, ou uma a cada 15 minutos. Hoje, também até as 11 horas, o serviço já havia recebido 43 ligações, mantendo a mesma média de quatro ligações por hora.

Além das ligações, também há denuncias sobre os esconderijos dos traficantes por carta. Na manhã de hoje, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da PM apreenderam mais de 10 quilos de maconha na Rocinha depois de receber uma carta anônima. A droga foi encontrada no alto do morro, onde também foram apreendidos uma pistola, duas granadas, 360 papelotes de cocaína, dois rojões e três porta-carregadores.