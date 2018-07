Aumenta número de motoristas que compartilham carro O serviço de compartilhamento de carros da Zazcar ganhou cerca de 600 motoristas em São Paulo em dois anos de funcionamento. O sistema, que em 2009 contava com 40 usuários, possui hoje um total de 33 pontos de estacionamento localizados no Jardim Paulista, na Bela Vista, na Consolação, em Pinheiros, na Vila Mariana, no Itaim Bibi, em Higienópolis, na Vila Olímpia, no Paraíso, no Tatuapé e na Mooca. Segundo o diretor da Zazcar, Felipe Barroso, a expectativa é de que o serviço atenda cerca de 15 regiões até o final do ano.