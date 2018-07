Aumenta número de senegaleses na fronteira do Acre

"Recebemos a informação de um reforço da equipe de imigração, que pretende aumentar de 30 para 100 o número de pessoas atendidas pela Polícia Federal por dia lá", disse Mourão na manhã desta quarta-feira, 10. Com isso, o secretário espera que o fluxo de atendimento reduza a pressão no abrigo e que o drama dos imigrantes seja amenizado nos próximos dias. A situação na fronteira do Acre se agravou nos últimos dois anos depois do terremoto que destruiu o Haiti em janeiro de 2010 e cidadãos haitianos em fuga começaram a chegar em busca de oportunidades de vida no Brasil usando o caminho do Acre.

"Precisamos que o governo central nos ajude a encontrar uma solução para esse problema", pediu o secretário dos Direitos Humanos do Estado. Ele alega que a região está se transformando em uma rota internacional de tráfico de pessoas justamente na fronteira com dois países produtores da coca, matéria-prima de drogas. "Estão ocupando um espaço existente nas fronteiras abertas", justificou Mourão. "O que está ocorrendo aqui não é um movimento migratório espontâneo", afirmou. "Trata-se de grupos organizados, coiotes, que enviam essas pessoas", declarou.

Mourão afirmou ainda que os grupos mais recentes de africanos estão fazendo uma rota que passa pelo Marrocos e Espanha, de onde seguem para o Equador, onde se juntam aos haitianos para chegar ao Acre pelo Peru. De acordo com o secretário, a situação no abrigo brasileiro é grave. "Não há condições humanitárias de permanência no local", afirmou.