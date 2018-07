Aumenta número de transplantes de órgãos no Brasil O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no primeiro semestre deste ano aumentou em relação ao mesmo período de 2012. De janeiro a julho, foram realizadas 3.842 cirurgias, 3,8% a mais do que no ano passado. O transplantes de medula óssea aumentaram 13%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 25, durante o lançamento da campanha deste ano para a captação de órgãos.