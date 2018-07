Aumenta para 452 total de casos de gripe suína no País

Com receio da propagação da gripe suína, mais três universidades decidiram hoje suspender aulas no País. A Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, antecipou as férias após receber a confirmação de que dois alunos contraíram o vírus. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) confirmou que três alunos contraíram o vírus da gripe A(H1N1). Eles são do terceiro ano de Economia matutino e do terceiro ano de Contabilidade noturno. Os estudantes dessas duas turmas receberam orientação da instituição para permanecer em casa, em isolamento, por sete dias.

No Paraná, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) suspendeu na manhã de hoje as aulas e também todas as suas atividades administrativas. A decisão foi tomada hoje e vale até segunda-feira. A universidade não tem casos confirmados da doença, mas levou em consideração os casos monitorados e o fato de que uma estudante universitária da Universidade Estadual Paulista (Unesp) que contraiu a gripe ter tido contato direto com servidores e estudantes da UEL na semana passada.