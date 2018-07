Aumenta prazo para vítima de chuva em SP sacar FGTS A Caixa Econômica Federal (CEF) prorrogou para a próxima sexta-feira o atendimento em posto centralizado para receber os pedidos de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos moradores das áreas atingidas pelas enchentes na zona leste da cidade de São Paulo, conforme informação da Agência Brasil. O horário de atendimento do posto é das 9h00 às 17h00, e o endereço é avenida Imperador, 1.900, Cidade AE Carvalho.