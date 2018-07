Aumenta total de adultos internautas no País, diz Ibope O público adulto do Brasil está navegando mais na internet em casa. No ano passado, a quantidade de usuários residenciais brasileiros com mais de 25 anos evoluiu 21,5%. Já entre o público mais novo, o crescimento foi de 4,5%, revelou estudo divulgado hoje pela Ibope/NetRatings, joint venture que mensura o comportamento dos usuários de internet em todo o mundo. Em contrapartida, o número de páginas vistas mostra uma outra realidade. Em média, um internauta jovem no Brasil acessa mais de duas mil páginas por mês, 56% a mais que um adulto. Segundo o analista de mídia José Calazans, isso ocorre porque os jovens navegam mais intensamente, enquanto muitos adultos e idosos estão começando a usar a internet. Esse amadurecimento do perfil do internauta brasileiro aponta para uma nova tendência de acesso. De acordo com o estudo, os usuários adultos estão indo além das redes sociais e navegando mais em conteúdos como automóveis, comércio eletrônico, assuntos de casa e moda e notícias. Já entre os jovens, observa Calazans, predomina a preferência por sites de relacionamento. O tempo médio de navegação do internauta residencial brasileiro em dezembro foi de 22 horas e 50 minutos, 4% inferior a novembro e 0,7% menos que em dezembro de 2007. Com isso, o Brasil ocupa a terceira posição do ranking mundial, atrás da França (com média mensal de 23 horas e 39 minutos) e da Alemanha (23 horas e 3 minutos). Cartões natalinos A procura no fim do ano por sites que distribuem cartões natalinos elevou em 36,6% a audiência das páginas da categoria Ocasiões Especiais em dezembro. Na comparação com novembro, também aumentaram os acessos aos sites de comércio eletrônico, com alta de 5,4%, e de finanças, com 2,1%. Nos 12 meses do ano passado, acumulam crescimento mais expressivo os sites de viagens e turismo (25,7%), notícias e informações (16,6%) e telecomunicações e serviços de internet (16,5%). O número de internautas residenciais atingiu a marca de 24,5 milhões em dezembro, um crescimento de 0,5% em relação ao mês anterior e de 14,7% sobre o mesmo mês de 2007. Em relação a dezembro de 2005, o número dobrou. O desempenho surpreendeu o setor, já que historicamente é comum haver diminuição de usuários ante novembro por conta do período de férias e viagens. Segundo a Ibope/NetRatings, 38,2 milhões de brasileiros possuem computador com acesso à internet em casa.