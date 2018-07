Aumenta vazamento de óleo na Bacia de Campos, informa Chevron

Na sexta, a estimativa inicial é que aproximadamente 60 barris teriam vazado de uma fenda próximo ao poço, segundo as informações da petroleira, que neste sábado informou que o vazamento estava entre 400 e 650 barris, num volume total que poderia chegar a 104 metros cúbicos.

O vazamento foi revelado na quinta-feira, e a Chevron declarou que estava relacionado a uma falha natural na superfície do fundo do mar, e não à produção no campo de Frade, no litoral fluminense.

Mesmo assim, no comunicado divulgado neste sábado, a empresa reafirmou que suspendeu temporariamente as atividades de perfuração no campo de Frade e fechou o poço que estava sendo perfurado nas proximidades do vazamento.

Na sexta, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo investigaria os motivos do vazamento. O Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Marinha estão comandando as investigações.[nN1E7AA1XNœ

Dilma determinou "atenção redobrada e uma rigorosa apuração das causas do acidente, bem como de suas responsabilidades. Independentemente do tamanho do vazamento, o fato deve ser rigorosamente apurado".

O envolvimento da presidente na situação indica que o Brasil está levando a situação de vazamentos de óleo a sério, uma vez que conduz um amplo projeto petrolífero em águas profundas.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)