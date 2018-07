Aumentada licença-maternidade a servidoras de SP A Assembléia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei complementar que aumenta de 120 para 180 dias a licença-maternidade para servidoras do Estado de São Paulo. Em maio, o governador José Serra (PSDB) havia vetado projeto semelhante de autoria do deputado Edson Giriboni (PV), com o argumento de que não cabe a legisladores proporem tal iniciativa. Serra, no entanto, encaminhou o trabalho à Secretaria de Gestão Pública e, após estudos, o projeto foi levado novamente à Assembléia, no último dia 4. Com a nova lei, a servidora poderá sair de licença a partir do oitavo mês de gestação. Durante o afastamento, ela ficará proibida de exercer outra atividade remunerada e manter seu filho em creche ou organização similar. O projeto prevê o mesmo benefício para quem adotar crianças com até 7 anos.