Aumentam as dívidas acima de R$ 5 mil

Em meio à crise financeira, 3,59 milhões de brasileiros contraíram dívidas superiores a R$ 5 mil no sistema financeiro. O dado consta de levantamento do Banco Central que mostra o comportamento do endividamento das famílias no auge da crise, entre agosto de 2008 e agosto deste ano. Entre as operações que mais cresceram estão o crédito consignado e o financiamento imobiliário.

Dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mostram que no fim de agosto, 20,83 milhões de pessoas mantinham empréstimo superior a R$ 5 mil nas instituições financeiras. O universo é 20,8% maior que o registrado 12 meses antes, em agosto de 2008.

Esse aumento do número de famílias endividadas aconteceu, na avaliação do governo, "de maneira saudável" porque foram privilegiados empréstimos para o consumo e aquisição de bens e imóveis, operações que geram reflexos positivos na atividade econômica

Não houve explosão nos empréstimos mais caros; última alternativa em caso de dificuldade financeira, como o cheque especial e cartão de crédito.

O governo entende que essas 3,5 milhões de famílias que contraíram dívidas para consumir foram, junto com as medidas de desoneração, algumas das peças das mais importantes no motor que permitiu ao Brasil reagir rapidamente à crise financeira.

Nesses 12 meses, o volume do crédito consignado cresceu 33,1% e somou R$ 99,6 bilhões em agosto. A operação já responde por 17% de toda a dívida das pessoas físicas. Outro segmento em destaque foi o imobiliário, que avançou 42,6% e atingiu R$ 76 bilhões.

Esses financiamentos para a compra de imóveis já correspondem a 12,5% de todo o endividamento das famílias.

"O governo flexibilizou as regras do consignado, despejou muito crédito imobiliário e a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil cresceram em ritmo forte. Parte importante desse movimento foi efeito da política deliberada do governo de facilitar o crédito", diz o professor de finanças do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), antigo Ibmec, Ricardo José de Almeida.

Para o professor do Insper, a reação da economia mostra que o plano foi bem sucedido, com manutenção das vendas no varejo e reação rápida na construção civil.