Aumentam os preços do trigo importado

Os preços do trigo estão mais altos no mercado internacional. No Mercosul, onde os moinhos brasileiros tentam assegurar suprimento antes de recorrer a países do Hemisfério Norte, as cotações subiram cerca de US$ 10 a tonelada na última semana, por causa da restrição de oferta. A Argentina, sem trigo para exportar, indica US$ 265/tonelada, mesmo preço do Uruguai, onde há produto, mas oferta pontual. Maior disponibilidade do grão há no Paraguai, a US$ 260/tonelada. Nas bolsas americanas, os preços subiram por causa do clima desfavorável. Granizo afetou a qualidade do trigo hard e o excesso de umidade atrasou o plantio de trigo de primavera.

Conforme traders e compradores, já começam a ser emitidas ordens de compra para trigo dos EUA. "Os embarques precisam ocorrer em julho porque os estoques estão chegando ao fim", diz um trader. Segundo a fonte, a negociação ocorrerá qualquer que seja a decisão sobre a retirada da Tarifa Externa Comum (TEC), de 10%, que incide sobre a importação de países que não integram o Mercosul.

O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral, disse que o assunto será discutido pela Câmara de Comércio Exterior, faltando só a definição, pelo Ministério da Agricultura, do volume de trigo que será isento do imposto.