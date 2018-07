Aumentam pretos e pardos com ensino superior, vê MEC Dados do Censo da Educação Superior 2011, divulgados na tarde desta terça-feira pelo Ministério da Educação (MEC), apontam aumento no número de pretos e pardos jovens com ensino superior no País. Em 2011, 8,8% dos jovens autodeclarados pretos, de 18 a 24 anos, frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior. Em 2004, a proporção era de 5%; e em 1997, de apenas 1,8%.