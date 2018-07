Aumento da frota em SP põe em risco qualidade do ar

O último mês de março bateu um recorde: foi o período de 30 dias em que mais veículos entraram na frota paulistana, em todos os anos. E o aumento exagerado da frota, para especialistas, já coloca em risco o controle da poluição do ar. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 48.751 carros, motos, caminhões e ônibus foram emplacados na capital em março - média de 1.572 novos veículos por dia. Apesar de os veículos com menos de 20 anos, que emitem bem menos poluentes, representarem a grande maioria (79,4%) da frota total paulistana, eles já são tantos que os danos que causam ao ambiente acabam multiplicados a ponto de começar a ameaçar as conquistas tecnológicas da indústria automobilística, obrigada por lei a reduzir ao máximo as emissões de gases dos motores. Com o crescimento nos quatro primeiros meses deste ano, a frota na cidade de São Paulo saltou para pelo menos 6.103.642 veículos até o fim de abril. Como o período de janeiro a abril soma 121 dias, a média diária de emplacamentos, nos 4 primeiros meses do ano, foi de 945 veículos. Com isso, além dos intermináveis congestionamentos - pesquisa da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais, mostra que entre 2004 e o ano passado os períodos de lentidão da manhã e do horário do almoço têm se prolongado, em média, 15% ao ano - a poluição registra ligeira tendência de aumento desde o ano passado. Isso reverteu quedas progressivas que vinham sendo observadas desde 2002. Qualidade do Ar No ano passado, houve 57 vezes em que o ar paulistano ficou com qualidade ?inadequada? ou ?má?, em ao menos uma das 24 estações de monitoramento da companhia, na capital e Grande São Paulo. Em 2006, haviam sido 46 registros. Neste ano, levantamento feito com os boletins diários da Cetesb mostra que a qualidade do ar já atingiu os parâmetros ?má? ou ?inadequada? em 14 oportunidades, em uma ou mais estações, nos três primeiros meses do ano, mantendo a tendência de 2007. O mês mais poluído deste ano - março, quando a qualidade do ar atingiu por sete vezes a marca ?má? ou ?inadequada? - coincide com o de maior expansão na frota paulistana.