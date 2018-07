Aumento da renda põe bolacha e salgadinho na mesa

Ela diz saber que os alimentos escolhidos pelos filhos não são saudáveis, mas não se preocupa. Até brinca com a barriga do mais velho, que aparenta estar acima do peso, dizendo que é "de refrigerante". "Eles gostam do que toda criança gosta. E, se a gente pode comprar, tem de aproveitar."

Em férias na casa da mãe em Diamantina (MG), Luan Buarque, de 15 anos, atribui ao "vício" a ingestão diária de chocolate e biscoito. "Sei que não é o ideal, mas é vício desde criancinha." Mas ele diz evitar sanduíches não por gosto, mas por ter passado mal após comer fast food.

Sua mãe, a professora Danielle, faz um mea-culpa e diz tentar evitar que o mesmo ocorra com o caçula, Raul, de 3. "Quando o Luan era pequeno, sempre tinha biscoitos e coisas assim em casa. Agora, não tem mais, e o Raul come o que tem, que é arroz, feijão, carne, frutas e saladas."

Em Campinas (SP), o professor de inglês Pablo de Souza, de 30 anos, enquadra-se no perfil dos brasileiros que consomem muito sódio e poucos nutrientes. Ele falou com o Estado durante seu almoço, feito dentro do carro, no estacionamento do McDonald"s, por falta de tempo. "Eu adoro beterraba, por exemplo, mas é raro eu conseguir parar para comer direito", conta.

A reclamação é a mesma da também professora Leandra Jurie, de 40 anos, moradora de Porto Alegre. Também por falta de tempo, três vezes por semana ela diz trocar o almoço por sanduíches ou salgadinhos. / COLABORARAM MARCELO PORTELA, TATIANA FÁVARO e ELDER OGLIARI