Aumento da tarifa de ônibus em Porto Alegre é suspensa A Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o aumento das tarifas dos ônibus urbanos de Porto Alegre no final da tarde desta quinta-feira. A liminar concedida pelo juiz Hilbert Maximiliano Akihito Obara, da 5ª Vara da Fazenda Pública, a pedido dos vereadores Pedro Ruas e Fernanda Melchionna, ambos do PSOL, determina que o preço volte a ser de R$ 2,85, como era até 25 de março. O município e as operadoras do transporte coletivo terão de cumprir a determinação logo que forem notificados, mas podem apresentar recursos para tentar revertê-la.