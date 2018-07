Aumento de gastos pressiona preços, diz BC

O Banco Central chamou atenção, de maneira inédita, em seu Relatório de Inflação, para o impacto do aumento do gasto público na inflação, o chamado "impulso fiscal". Para o BC, a estratégia de forte expansão das despesas vai pressionar os preços a partir de meados de 2010. O BC revisou de 3,9% para 4,4% sua projeção de alta para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano que vem. Houve até a avaliação de que os "impulsos fiscais no segundo trimestre de 2009 foram maiores do que o esperado" e o alerta de que parte das despesas é de "complexa reversão".

Embora o quadro traçado no relatório seja positivo, com retomada da atividade econômica, queda do desemprego e inflação dentro da meta de 4,5%, a preocupação do BC com a questão fiscal é grande. O modelo matemático usado para projetar a inflação foi alterado de forma a capturar melhor o impacto das despesas públicas. Este ano, o governo promoveu forte redução na meta de superávit primário - economia feita para pagamento de juros da dívida do setor público.

A alta de 0,5 ponto porcentual na expectativa para o IPCA em 2010 ocorreu na maior parte por causa dessa mudança no modelo, em resposta à política de aumento intenso de gastos. Antes, a política fiscal era apenas um "dado", uma espécie de pressuposto levado em conta para que as projeções fossem feitas, mas o modelo não captava o seu real impacto na produção e nos preços.

Apesar dos alertas, o cenário leva em conta que o governo vai cumprir a meta de superávit primário de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, e de 3,3% do PIB em 2010. Com o abatimento de alguns investimentos, conforme permitido pelas regras em vigor, essas metas podem ser reduzidas para 2% e 2,65%, respectivamente. O relatório ainda não incorporou a mudança, proposta na semana passada pelo governo ao Congresso, para permitir a manutenção do ritmo dos gastos públicos. Pela proposta, um volume ainda maior de investimentos poderia ser abatido da meta de superávit para 2009, que poderia, desse modo, cair para até 1,56% do PIB.

No relatório, o BC manteve a previsão que o PIB deve crescer 0,8% em 2009. Quando foi anunciada em junho, a projeção foi considerada muito otimista. "Estamos confortáveis com a previsão. Não tivemos razão para rever a projeção", disse o diretor de Política Econômica do BC, Mário Mesquita.

O que o BC avalia com cuidado são os efeitos acumulados da recuperação da economia com a redução dos juros e o aumento dos gastos públicos, que podem pressionar os preços. O governo federal aumentou as despesas correntes, como salários e benefícios fiscais, e também os investimentos, em parte para amenizar os efeitos da crise. Mas um aspecto preocupa: são gastos de "complexa reversão no futuro". "Os salários têm uma inflexibilidade de reversão conhecida."