Aumento de latrocínio em SP 'não é tendência', diz Serra O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), relativizou hoje o aumento no número de latrocínios registrados na capital. "É um ponto na curva. Não é uma tendência necessariamente", disse o governador, após participar de evento em um hospital da zona leste da cidade. Conforme dados divulgados na semana passada, as ocorrências de roubo seguido de morte subiram 80% no primeiro trimestre deste ano, ante o mesmo período de 2008. Foram 27 casos ante 15. De 14 indicadores de criminalidade medidos pela Secretaria de Segurança Pública, dez tiveram aumento, entre eles roubo e estupro.