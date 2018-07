Aumento de preços causa revolta na torcida santista

ESPECIAL PARA O ESTADO

Torcedores do Santos esqueceram um pouco Robinho, Neymar e Ganso, ontem, para chiar. Não contra o time, que vai bem até demais. O alvo dos ataques foi a diretoria. Os santistas não se conformam com o aumento no preço dos ingressos para o clássico de domingo, contra o Corinthians, na Vila, pelo Campeonato Paulista.

O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro justificou o expressivo acréscimo no valor das entradas comparando seu time ao Cirque du Soleil. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ontem, o dirigente argumentou que o jogo de domingo tem tradição de mais de 80 anos e reúne alguns dos jogadores mais caros do País. "Achamos que quando o espetáculo traz artistas de primeira grandeza é justo que o preço seja diferenciado", comentou. "É por isso que o Cirque du Soleil tem ingressos com preços diferentes aos de um circo de periferia" prosseguiu Luís Álvaro. A última turnê do Cirque du Soleil no Brasil teve preços variando entre R$ 100 e R$ 300.

Torcedores santistas congestionaram as linhas telefônicas da Vila Belmiro ontem para reclamar do reajuste no valor das entradas para a partida de domingo. O ingresso mais barato, o de arquibancada, passou de R$ 30 para R$ 80, as cadeiras de fundo e setor Visa, de R$ 40 e R$ 50, respectivamente, foram para R$ 160. A entrada para cadeira lateral sofreu aumento de 150% - custava R$ 80 e foi reajustada para R$ 200. E o torcedor que preferir assistir ao jogo no nível do campo poderá reservar uma vaga individual no camarote térreo por R$ 250.

"Temos de arrecadar recursos para manter uma equipe de alto nível. A Vila Belmiro tem lugares limitados. Por isso, majoramos os preços. Mas é bom lembrar que os nossos sócios pagam meia entrada (R$ 40)" acrescentou Luís Álvaro.

Mas também os sócios que não são donos de cadeiras cativas estão protestando, porque o serviço de venda de ingresso pela Internet não funcionou ontem, no primeiro dia de instalação (leia depoimento ao lado). A explicação da assessoria de comunicações do clube é de que a empresa BWA não conseguiu implantar o sistema de venda para a qual foi contratada.

"Estamos trabalhando na criação de um plano B para sanar esse imprevisto. O próprio clube vai criar uma canal especial para tentar se encarregar da venda pela Internet", explicou o coordenador de comunicações, Arnaldo Hase. O prazo para sócio comprar ingresso nas bilheterias da Vila deveria terminar hoje, mas, segundo Hase, poderá ser prorrogado, por causa do problema na comercialização pela Internet.